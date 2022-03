Suche nach vermisster Person

Mit einem Boot suchen Polizei und Feuerwehr am Mittwoch auf der Ems nach einer Vermissten.

Nachdem bereits vor einigen Tagen mit einem Polizeihubschrauber die Ems nach einer vermissten Person aus Warendorf abgesucht worden war, intensivierte die Polizei die Suche am Mittwoch noch einmal. Dafür wurde die Freiwillige Feuerwehr zur Hilfe gerufen. Mit einem Motorboot fahren Einsatzkräfte der Wehr zusammen mit einer Polizistin erst den Oberlauf der Ems in Richtung Warendorf ab, um anschließend auch unterhalb des Wehres weitere Erkundungen vorzunehmen. Das Boot wurde im Bereich des Rathauses eingesetzt, anschließend werden von der Wasserseite her die Gebüsche und andere Uferbereiche gründlich abgesucht.