System half schon im Notfall

Mit dem Wissen, auch in diesem Jahr Gutes für die Allgemeinheit getan zu haben, können sich die Engagierten des Westbeverner Krink zurücklehnen, bevor man sich neuen Vorhaben widmet. Denn: Zu tun gibt es immer etwas, um den Ort zu verschönern und ihn attraktiver zu halten. Ein kleiner Rückblick:

62 Bankpaten für die 114 Sitzgelegenheiten an insgesamt 72 Standorten sowie zwölf Wegepaten, die für Beschilderung an den sechs Wanderwegen zuständig sind, sorgen für den guten Zustand und Verlauf des Westbeverner Wanderwegenetzes. Das umfasst rund 60 Kilometer, auf dem die Wanderer eine abwechslungsreiche Landschaft und einige Sehenswürdigkeiten sehen und die Natur erleben können.

Wandern in und rund um Westbevern ist beliebt – nicht nur bei den Einheimischen, sondern auch bei den Gästen, die unter anderem Haus Langen, die Waldgebiete und weitere Ziele besuchen.

Vor elf Jahren wurde vom Westbeverner Krink der Notfallservice durch ein Bankleitsystem für das Westbeverner Wanderwegenetz entwickelt und mit der Leitstelle des Rettungsdienstes im Kreis abgestimmt. Im selben Jahr wurde dann auch die erste ausführliche Karte zum Wandernetz mit Angaben zu den Ruhebänken herausgegeben.

Das Besondere dabei: Die Ruhebänke und Schutzhütten auf den Wegen sind jeweils mit einer individuellen Nummer versehen, die deutlich sichtbar angebracht ist. Zusätzlich ist die Notnummer 112 aufgedruckt. „Es gab im Verlauf der vergangenen Jahre ein paar Situationen, in denen Personen geholfen werden konnte“, blickt Bernhard Tippkötter, Wanderwart im Westbeverner Krink und einer der Ideengeber des Bankleitsystems, zurück. Im Notfall kann durch dieses System nämlich unter Angabe der Banknummer schnell und zuverlässig Hilfe angefordert werden. An 73 Bänken sind diese Nummern angebracht.

Die Pflege der Wanderwege samt Beschilderung und der Bänke wird von ehrenamtlichen Helfern des Krink übernommen. Auf den aktuellen Stand werden in gewissen Abständen die Wanderkarten gebracht. Diese Druck-Erzeugnisse im Großformat befinden sich in 27 Schaukästen, dazu sechs in kleiner Form. Integriert ist dort auch der Notfallservice mit Bankleitsystem.

Zwischen 6,2 und zwölf Kilometer sind die Wanderwege lang. Kleine Schilder weisen auf die Streckenführung hin. Einige Wanderer reisen sogar aus dem Sauer- und Siegerland oder gar aus den benachbarten Niederlanden an. „Hier passt alles. Man kann sich gut orientieren, die schönen Gegenden genießen, die die Wanderkarten ausgeben“, meinte jüngst eine Wanderin aus Münster.

Gutes tun für die Allgemeinheit ist ein Markenzeichen des Westbeverner Krink mit seinem ehrenamtlichen Helfern. Übrigens: Mehrere Städte und Gemeinden haben sich in den vergangenen Jahren nach dem Bankleitsystem erkundigt und es dann jeweils auch umgesetzt.

Tippkötter blickt auf das Frühjahr, in dem die „zuverlässige Mannschaft“ das Wanderwegenetz in allen Einzelheiten überprüft. Der kleine Steg an der Bever (unmittelbar neben der Holzbrücke, die vom Dorfplatz über das Flüsschen führt) ist ein Bereich, der erneuert werden soll. Ferner steht die Instandsetzung oder Erneuerung einzelner Bänke auf dem Arbeitsplan. 83 Sitzgelegenheiten hat der Wanderwart mit seinem Team in den vergangenen Jahren neu aufgestellt oder erneuert.

Der Wanderwart bittet, dass sich neue Bankpaten melden. Eingeladen sind darüber hinaus ehrenamtlich Interessierte, sich auch auf andere Weise einzubringen.