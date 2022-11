Täglich winkt ein toller Preis

Telgte

2000 Adventskalender sind gerade frisch aus der Druckerei gekommen und werden ab kommenden Montag an verschiedenen Verkaufsstellen ausliegen. Damit möchte der Rotary-Club Telgte in der Adventszeit so vielen Leuten wie möglich eine Freude bereiten und zudem etwas für den guten Zweck tun.

Von A. Große Hüttmann