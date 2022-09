Tai Chi, Qi Gong oder Sprachkenntnisse vertiefen

Qi Gong bietet die VHS am kommenden Wochenende im Rahmen eines Wochenend-Workshops an.

Auf unterschiedliche Kurse weist jetzt die VHS in Telgte hin. Ab Montag (19. September) starten zwei Tai-Chi-Kurse. Tai Chi (Taijiquan) ist laut einer Mitteilung der Veranstalter eine alte Bewegungs- und Kampfkunst aus China und wird heute vorwiegend als Gesundheitsübung praktiziert. Grundkenntnisse sind nicht erforderlich. Einfache Sportkleidung und leichte Turnschuhe sollten mitgebracht werden. Anmeldungen bis spätestens Freitag (16. September).

Ein Wochenend-Workshop „Qi Gong“ findet am Samstag (17. September) von 10 bis 14.30 Uhr sowie am Sonntag (18. September) von 10 bis 13 Uhr statt. „Dieses spezielle Qi Gong für Frauen stärkt die weibliche Energie und kann heilsame Veränderungen bewirken“, heißt es in der Mitteilung. Anmeldungen sind bis zum heutigen Donnerstag (15. September) bei der VHS im Treffpunkt Telgte (Kurs-Nr. 301031T) möglich.

Zum Gesundheitsvortrag „Natürliches Doping mit Heilpflanzen: Mehr Energie im Alltag – Ruhe finden und in hektischen Zeiten die Belastbarkeit steigern“ lädt die VHS am Mittwoch (21. September) um 19 Uhr in das VHS-Haus am Adolph-Kolping-Platz ein. Referentin ist die Heilpflanzenexpertin Mechthild Röhlen. Karten sind für fünf Euro an der Abendkasse erhältlich. Die VHS bittet um Voranmeldung unter

0 25 04/21 53 oder unter telgte@vhs-warendorf.de.

Am Montag (19. September) startet die VHS einen Nähkursus. „Dieser Kurs bietet erste Hilfe für stichfeste Nähbegeisterte und die, die es werden wollen“, heißt es in der Mitteilung. In gemütlicher Runde werden Ideen ausgetauscht und jeder kann nach Herzenslust seine eigenen Projekte verwirklichen. Anmeldungen bis spätestens Freitag (16. September) bei der VHS im Treffpunkt Telgte.

Ein Englisch-Kurs beginnt am Montag (

19. September). Dieses Angebot richtet sich an Teilnehmende mit geringen Vorkenntnissen, die in einem normalen Tempo in die englische Sprache einsteigen möchten. Weitere Informationen und Anmeldungen bei der VHS im Treffpunkt Telgte.

Ebenfalls am Montag (19. September) beginnt bei der VHS ein Französisch-Kurs. Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer, die solide sprachliche Kenntnisse besitzen. Weitere Informationen und Anmeldungen bei der VHS im Treffpunkt Telgte.

Einen Spanisch-Aufbaukurs bietet die VHS ab dem 22. September (Donnerstag) an. Dieser Kurs baut vorhandene Vorkenntnisse aus etwa fünf Semestern Spanisch weiter aus. Dabei steht die Freude an der Sprache ebenso im Vordergrund wie die Absicherung einer soliden Verständigungsbasis. Anmeldungen bei der VHS im Treffpunkt Telgte.