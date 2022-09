Takko setzt sein Sponsoring bei der SG Telgte fort

Erfreuliche Nachrichten für den Sport: Takko Fashion setzt das Sponsoring des Takko-Stadions in Telgte fort und unterstützt damit weiterhin die SG Telgte und die Stadt Telgte.

„Nach den langen Geschäftsschließungen durch die Corona-Pandemie musste sich Takko Fashion aus Kostengründen einige schwierige Fragen stellen“, erläutert Takko Fashion CEO Tjeerd Jegen. „Wir freuen uns nun umso mehr, dass wir nach einer Neubewertung der Situation sowie erfolgreichem Geschäftsstart nach den Lockdowns an dem Sponsoring des Takko- Stadions festhalten können.“

Auch verschiedene Bürgerinnen und Bürger hatten sich zuletzt an das in Telgte ansässige Modeunternehmen gewandt, mit der Bitte, an der Unterstützung des Stadions festzuhalten. „Diese Rückmeldungen haben wir uns zu Herzen genommen“, wird Tjeerd Jegen in einer Pressemitteilung zitiert. „Als großer Arbeitgeber vor Ort möchten wir unsere enge Verbundenheit mit der Stadt Telgte und der Sportgemeinschaft zum Ausdruck bringen. Daher freuen wir uns, dass wir die SG Telgte weiterhin als Namensgeber des Stadions unterstützen und so unsere langjährige Tradition des Sponsorings und der Jugendförderung fortsetzen können.“

Seit 2007 ist Takko Fashion Namensgeber des Takko Stadions. Das Unternehmen stand dem Verein und der Stadt seitdem auch bei der Modernisierung des Sportplatzes sowie der Ausstattung zur Seite.