Talente werden „herausgekitzelt“

Zirkusluft schnupperten nun die Kinder der Brüder-Grimm-Schule: Der Schulhof glich dabei einer riesigen Bühne, überall wurde jongliert, gezaubert, balanciert oder an Tricks gearbeitet.

Zirkusprojekt an der Brüder-Grimm-Schule

Zirkusluft schnuppern konnten die Kinder der Brüder-Grimm-Schule an zwei Projekttagen in der letzten Schulwoche. Tobias Kirstgen und Daniel Lorenz vom Zirkustheater „StandArt“ luden die Schülerinnen und Schüler dazu ein, ihren Bewegungsimpulsen im Rahmen eines Zirkuserlebnisses zu folgen und die Freude am Mitmachen zu teilen.

Der Schulhof der Brüder-Grimm-Schule glich dabei einer riesigen Bühne: Überall wurde jongliert, gezaubert, balanciert oder an Tricks gearbeitet. Aus allen Winkeln klang Gelächter und die Augen der Nachwuchsartisten leuchteten, während sie ihren Freunden die gerade erarbeiteten Programmpunkte zeigten, berichtet Lehrerin Silke Schumann in einer Pressemitteilung der Schule.

Dabei hieß die Philosophie: Jeder darf etwas aufführen, keiner muss. „Wo in Schule oftmals der Leistungsgedanke im Vordergrund steht, konnten die Brüder-Grimm-Schüler hier endlich einmal den bloßen Spaß am Spiel auskosten“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zirkuspädagogen als Spielpartner

Und das taten sie reichlich. Die beiden Zirkuspädagogen sahen dementsprechend ihre Rolle als Spielpartner, nicht als Trainer im herkömmlichen Sinn. Das zeigte sich auch in der Show-Einlage am zweiten Projekttag: Komik und Slapstick waren zentrale Elemente des Bühnengeschehens und riefen bei den Zuschauenden immer wieder spontanes Lachen hervor.

Neben dem gemeinsamen Agieren als ganze Brüder-Grimm-Schule hatte jede Jahrgangsstufe für sich Gelegenheit, in jeweiligen Einheiten mit Diabolos und anderen Jonglage-Geräten, auf Einrädern oder auf unterschiedlichen Balancier-Elementen zu üben.

„Jedes Kind hat Talente“, fasste Schulleiterin Sabine Senkbeil abschließend zusammen. „Und diese Projekttage halfen, das Können da herauszukitzeln, wo es im Schulalltag teilweise untergeht.“