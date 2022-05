Tankstellen-Zufahrten versperrt

Dicke Betonblöcke versperren die Zufahrt zur maroden Tankstelle an der B 51. Dort wurde zuletzt vermehrt randaliert.

Lkw- und Pkw-Fahrer nutzten die marode Tankstelle an der B 51 zuletzt vermehrt für Stopps. In dem Gebäude fanden dem Vernehmen nach öfters Treffen statt. Dem bunten Treiben ist jetzt ein Riegel vorgeschoben worden. Die Eingänge des Gebäudes sind mit Holzplatten verschlossen worden. Die Einfahrten sind durch dicke Betonblöcke versperrt. Veranlasst wurden die Maßnahmen von der Eigentümerfamilie, „damit da nicht mehr randaliert wird“, so Markus Pröbsting.