Das Ballettstudio Telgte hat nach zweijähriger Veranstaltungspause die Bühne wieder betreten. Bei einer Tanz-Gala ihrer sehr gut vorbereiteten Tanzschülerinnen und Tanzschüler zeigten die insgesamt acht Ballettklassen an zwei Tagen Auszüge aus den Lehrplänen der Royal Academy of Dance (RAD). Ihre Prüfungen hatten die insgesamt 70 Balletteusen bereits eine Woche zuvor erfolgreich im Ballettstudio an der Münsterstraße 14 abgelegt. Am Samstag und Sonntag folgte die Kür.

„Für mich“, so Janine Seesing zu Beginn einer jeden 45-minütigen Vorstellung von insgesamt acht an diesem Wochenende, „ist Tanzen etwas Wunderbares, sowohl für Zuschauer als auch für die Tänzerinnen und Tänzer“, erklärte sie. „Beim Ballett gehen die Tänzerinnen mit gestreckten Zehen und tanzen auf den Zehenspitzen, damit die Bewegungen viel leichter und eleganter aussehen. Aber auch der Körper muss gut trainiert werden, damit er kraftvoll und flexibel ist“, erläuterte sie dem Publikum. Danach folgte die erste Augenweide: Die Kleinsten der Ballettschule tanzten sich mit selbstsicherem Blick und geübtem Schritt in die Herzen des Publikums. Für einige von ihnen war es der erste Auftritt dieser Art.

Es war nicht zu übersehen: Tanz ist Lebensfreude pur. Janine Seesing ist nicht nur künstlerische Leiterin, sondern auch Moderatorin: Einfühlsam ermuntert sie ihre Ballettschülerinnen und bereitete sie auf die nächste Darbietung vor. Sie verstand es dabei hervorragend, die jungen Künstlerinnen ins rechte Licht zu rücken. Intensives wochenlanges Training und eine Generalprobe reichten aus, um mit Power und bewundernswerter Beweglichkeit Tanz vom Feinsten zu zeigen. Die beeindruckenden Darbietungen gab es an zwei Tagen in acht Stunden.

Alle Ballettklassen zeigten sich in absoluter Körperspannung und tanzten fast perfekt synchron. Das jeweilige Publikum war begeistert. Achtmal wechselte es. Denn nach jeder Klasse kam nicht nur eine neue Ballettgruppe auf die Bühne, auch das Publikum wechselte vollständig. Denn Eltern, Großeltern und Geschwister saßen im Publikum und wollten ihren Ballettnachwuchs erleben. Der Lohn für ihren Fleiß und für die Darbietungen waren die Zeugnisse, die Janine Seesing zum Abschluss eines jeden Programmteils überreichte.