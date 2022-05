Tausende „Glasfasergeschädigte“

Das Warten geht weiter. Wann der Glasfaserausbau in Telgte fortgesetzt wird, steht in den Sternen. Ein konkretes Datum gibt es nicht. Derzeit herrscht ein Baustopp. Stadt und Kreis haben nun mit einem Schreiben den Druck auf die Deutsche Glasfaser und deren Subunternehmen erhöht.

„Ich bin ein Glasfasergeschädigter“, sagte Klaus Beck, Telgtes Bürgermeister von 1996 bis 1999, am Donnerstag in der Einwohnerfragestunde in der Sitzung des Digitalisierungsausschusses. 2020 habe er einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser – wie im Übrigen 4200 andere Telgter Privathaushalte auch – unterschrieben. „Und die Deutsche Glasfaser leistet schlecht bis gar nicht“, so Beck. „Ich überlege, ob wir die Verträge kündigen.“ Er betonte, dass die Stadt in der Verpflichtung stehe, den Ausbau umzusetzen, schließlich habe sie diesen versprochen. „Die Stadt muss deutlich machen, dass rechtliche Folgen auf die Deutsche Glasfaser zukommen. Dadurch muss der Druck erhöht werden.“

Auch bei der Stadt und beim Kreis Warendorf ist der Unmut über die Deutsche Glasfaser und deren bauausführendes Subunternehmen Artemis inzwischen riesengroß. Das machten Kämmerer Stephan Herzig und Ralf Hübscher, Ansprechpartner für den Breitbandausbau im Kreis, im Digitalisierungsausschuss deutlich. Stadt wie auch Kreis haben die Deutsche Glasfaser in dieser Woche in Schreiben aufgefordert, unverzüglich ein konkretes Konzept zur Verbesserung der Bauqualität beim Breitbandausbau vorzulegen. Mitte Februar hatte die Stadt wegen mangelhafter Bauausführung nach Oktober 2021 nun schon zum zweiten Mal die Aufbruchgenehmigung zurückgezogen. Seit zweieinhalb Monaten herrscht bereits ein Baustopp.

Konkretes Konzept eingefordert

In seinen Schreiben an die Deutsche Glasfaser fordert Bürgermeister Wolfgang Pieper, „ein verbindliches und konkretes Konzept, mit dem die erforderliche dauerhafte sach- und fachkundige Leistungserbringung zum Glasfaserausbau im Stadtgebiet Telgte“ sichergestellt werden kann. Ein am 14. April eingegangenes Schreiben enthalte nicht wie eigentlich gewünscht ein Konzept der Deutschen Glasfaser, sondern des Subunternehmers. Zum einen sei Artemis nicht der Vertragspartner von Kreis und Stadt, zum anderen enthalte es „substanziell keine neuen Aussagen“.

Erforderliche Sach- und Fachkunde künftig gewährleisten

Die Stadt Telgte fordert von der Deutschen Glasfaser einen Wechsel des ausführenden Subunternehmens, „um eine sach- und fachkundige Leistungserbringung [...] schnellstmöglich und dauerhaft zu gewährleisten.“ Wenn das nicht möglich sein sollte, müsse aber sichergestellt werden, dass Artemis „die erforderliche Sach- und Fachkunde künftig gewährleistet“.

„ Ich kann keine zeitliche Prognose abgeben. “ Stephan Herzig

Wann es weitergeht, und wann die Glasfaserkunden mit einem Anschlussrechnen können, steht in den Sternen. „Ich kann keine zeitliche Prognose abgeben“, erklärte Stephan Herzig in der Ausschusssitzung. „Wir warten auf die Reaktion der Glasfaser. Wir brauchen erst ein Konzept und Zusagen. Erst dann können wir die Aufbruchgenehmigung wieder erteilen.“

Ausdrücklich festgehalten wurde auf Drängen von Dr. Ingo Deitmer (SPD) im Protokoll der Sitzung, dass „die Schuld“ am stockenden Ausbau allein bei der Deutschen Glasfaser liege – und nicht bei Kreis oder Stadt.