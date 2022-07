Technisch überholt und störanfällig

Als der aufmerksame Telgter vor wenigen Tagen am Schulzentrum vorbeikam, hat er sich nach eigenen Angaben verwundert die Augen gerieben. Denn augenscheinlich noch intakte Smartboards (digitale Tafeln) seien dort entsorgt worden. „Vielleicht hätte eine andere Schule noch Verwendung dafür gehabt?“, sagt der Mann. Oder man hätte seiner Meinung nach die Geräte auch auf einer Online-Plattform verkaufen können, betont er.

„An der Brüder-Grimm- und an der Marienschule wurde jeweils ein altes Smartboard entsorgt. Es handelt sich um ältere Geräte mit veralteter Technik, die sehr störanfällig waren und für die eine Reparatur wirtschaftlich nicht vertretbar war. An der Sekundarschule sind es 13 Geräte, die entsorgt wurden. Es handelt sich um defekte Geräte, die noch von der Realschule (Alter über zehn Jahre) übernommen wurden und um Geräte aus der Erstausstattung der Sekundarschule. Diese laufen über inzwischen lichtschwach gewordene Beamer, eine Instandsetzung ist dort nicht mehr möglich. Unsere IT wie auch die Servicetechniker des Herstellers haben festgestellt, dass die digitalen Tafeln defekt sind und unter wirtschaftlichen Aspekten nur ein Austausch sinnvoll ist. Zudem benötigen diese digitalen Tafeln einen PC, um sie bedienen zu können. Da die PCs aber zum größten Teil noch ok sind, haben wir diese abgebaut und werden sie mit den neuen Tafeln weiterverwenden. Da es sich bei den ausgemusterten Teilen um defekte und sehr lichtschwache Geräte handelt, ist eine sinnvolle weitere Verwendung nicht möglich“, so die Verwaltung.