Teils überzogen oder angemessen?

Geplanter Neubau des Abwasserbetriebes TEO am Fürstendiek

Telgte

Am Fürstendiek will der Abwasserbetrieb TEO ein neues Verwaltungsgebäude für knapp 30 Mitarbeiter bauen. Ende 2025 soll das Ganze, so die Genehmigungsbehörden mitspielen und alles rund läuft, fertig sein. Doch einige Details haben bereits im politischen Raum zu Diskussionen geführt.

Von Andreas Große Hüttmann