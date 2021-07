Teilsperrung nötig

Ab Montag werden die beiden Haltestellen an der Einener Straße barrierefrei ausgebaut. Daher kommt es dort zu halbseitigen Sperrungen.

Arbeiten an der Einener Straße

Nachdem sowohl am Baßfeld als auch in Westbevern-Dorf bereits insgesamt vier Haltestellen barrierefreie ausgebaut worden sind, geht es ab der kommende Woche an der Einener Straße weiter.

Dort hat das zuständige Tiefbauunternehmen die Baustelle bereits weitgehend vorbereitet. Denn da der Bereich recht eng ist, muss wieder mit einer Baustellenampel gearbeitet werden. Der Verkehr wird jeweils nur eine Fahrbahnseite nutzen können, während auf der anderen die Arbeiten erfolgen. Neben Einschränkungen für Pkw und Lkw wird es zwischenzeitlich auch zu Behinderungen für Fußgänger und Radfahrer kommen können.

Bis zum Ende der Herbstferien soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Dann ist auch an dieser Stelle ein barrierefreies Einsteigen in den Bus möglich.