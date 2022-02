Entscheidung mit Stellschrauben

Im Juni wird der Entwurf des Regionalplans vorgelegt. Dann müssen sich Verwaltung und Politik entscheiden, ob und in welchem Umfang Telgte noch wachsen soll.

Soll Telgte weiter wachsen? In welchem Tempo soll das geschehen, und welcher Anteil entfällt bei einer weiteren räumlichen Ausdehnung auf das Gewerbe, welcher auf die Wohnbebauung? Wie lassen sich damit etwa die Interessen der Landwirtschaft, des Klimaschutzes und Infrastrukturfragen vereinbaren? Diese und viele Fragen mehr stehen in den nächsten Monaten im Mittelpunkt der Diskussion. Und das betrifft nicht nur die Verwaltung und die Politik, sondern auch die Bürger. Denn bei der Entscheidung, wie ein zukünftiges Wachstum aussehen soll oder ob überhaupt eine Ausdehnung der Flächen erfolgt, will Bürgermeister Wolfgang Pieper die Bürger mit ins Boot holen.