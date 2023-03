93-jährige Frau in Telgte tot aufgefunden – Mordkommission ermittelt

In Telgte wurde am Donnerstagabend eine 93 Jahre alte Frau tot aufgefunden. Die Obduktion hat bereits ein Gewaltverbrechen bestätigt. Die Hintergründe sind indes noch völlig unklar.

Eine 93-jährige Frau ist am Donnerstagabend mit schwersten Kopfverletzungen in ihrem Einfamilienhaus in Telgte tot aufgefunden worden. Nachdem die Leiche der Witwe nach Informationen unserer Redaktion am Freitag obduziert worden ist, bestätigte sich laut Polizei der Verdacht eines Gewaltverbrechens. Einen tödlichen Unfall schließen die Ermittler derzeit aus.

Die Spurensicherung war in dem Haus am Achtermannweg vor Ort. Kripobeamte befragten Zeugen. Die Hintergründe seien bislang völlig unklar, heißt es. Ein Pflegedienst hatte die tote Frau entdeckt, bestätigt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt auf Anfrage.

Hintergründe der Tat sind „bislang unklar“

Eine Mordkommission bei der Polizei Münster unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Masthoff ist im Einsatz. „Die alleinstehende 93-jährige Frau wurde mit massiven Kopfverletzungen in ihrem Haus tot aufgefunden. Was Hintergrund der Tat gewesen sein könnte, ist bislang unklar“, erläuterte Masthoff. „Die Räume des Einfamilienhauses sind augenscheinlich durchsucht worden. Erste Zeugenbefragungen und die Spuren am Tatort haben bislang keinen Tatverdacht gebracht.“ Wie ein möglicher Täter in das Haus gekommen sein könnte, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Ermittlungsbehörden sind auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und verdächtigen Personen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251/2750 entgegen.