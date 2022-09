„Telgte ist ein Muss“

Franz (l.) und Michael Lürwer haben 17 Pferde zum Mariä-Geburts-Markt mitgebracht. Der Besuch in Telgte ist für die Nordwalder Pferdehändler quasi ein Pflichttermin.

Hendrik Bergmann hatte richtig Glück. Um 4.30 Uhr war der Pferdehändler in Essen (Oldenburg) am Dienstag aufgebrochen, direkt bei der Kontrolle am Eingang zum Mariä-Geburts-Markt konnte der 32-Jährige eines seiner Pferde verkaufen. Der Anfang war gemacht. Denn drei weitere Freizeitpferde galt es, auf dem Vieh- und Pferdemarkt zu veräußern. „Wenn wir alle verkaufen, dann lohnt sich das“, erzählt Bergmann.