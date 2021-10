„Telgte ist ein wichtiger Kraftort“

Mit einem Festgottesdienst und einer Lichterprozession wurde die Wallfahrtssaison in Telgte beschlossen.

Die Freude war Weihbischof Wilfried Theising deutlich anzumerken, nach langer Zeit mit vielen Pandemie-Einschränkungen einmal wieder einen solchen Festgottesdienst feiern zu können. „So viele Messdiener und andere Beteiligte haben wir lange nicht mehr gehabt“, sagte er beispielsweise, als er vor der Propstei von etlichen Ministranten, Fahnenabordnungen und den Mitgliedern des Souveränen Malteser-Ritterordens abgeholt wurde.

Denn auch das Wallfahrtsjahr 2021 war wegen Corona alles andere als gewöhnlich, das machte Propst Dr. Michael Langenfeld in seiner Begrüßung deutlich. Viele Gruppen blieben zwar aus, aber das bedeutet keineswegs, dass keine Gläubigen kamen. Einzelpilger und Kleingruppen besuchten in dieser Zeit vor allem Telgte – und das sehr zahlreich, so der leitende Pfarrer.

Ausgehend von Kardinal von Galen, der sehr häufig nach Telgte kam und für den das Gebet vor dem Marienbildnis eine Kraftquelle für seinen Mut gewesen sei, sich gegen die Machthaber aufzulehnen, schlug Weihbischof Wilfried Theising den Bogen zur Bedeutung von Wallfahrtsorten gerade in Pandemiezeiten.

„Die Corona-Pandemie hat für viele Menschen dem Bildnis der Schmerzhaften Mutter eine neue Bedeutung gegeben“, betonte er. Einen Dank richtete er an alle, die rund um die Wallfahrt aktiv sind – von den beiden Gilden über die Haupt- und Ehrenamtlichen bis zu anderen Beteiligten. „Sie spielen ein bedeutende Rolle, denn Sie haben diesen Wallfahrtsort offen gehalten für die Menschen, die hier Trost und Hoffnung suchen in einer Zeit, die schwer ist“, betonte er in seiner Predigt.

Nach dem Gottesdienst, der vom Propsteichor der Gemeinde unter der Leitung von Michael Schmitt-Prinz musikalisch mitgestaltet wurde, gab es eine Lichterprozession durch einen Teil der Altstadt.

Am Sonntagnachmittag gab es zudem ein Wallfahrtsabschlusskonzert in der Kirche, bei dem zum ersten Mal das neue Cembalo erklang, das der Förderverein Kirchenmusik in St. Clemens angeschafft hat.