Telgte ist (noch) eine Wirte-Insel der Glückseligen

Ganz Gastronomie-Deutschland zittert vor dem doppelten „P“ – der Perspektivlosigkeit und dem Personalmangel. In Telgte hingegen scheint die Welt noch in Ordnung zu sein.

Auf einer Tafel vor einem Restaurant wird nach Mitarbeitern für den Service- und Küchenbereich gesucht. Der Personalmangel in der Restaurant- und Gaststättenbranche erschwert den Betrieb - aber noch nicht in Telgte.

Ganz Gastronomie-Deutschland zittert vor dem doppelten „P“ – der Perspektivlosigkeit und dem Personalmangel. Laut Branchenverband Dehoga verzeichnete das Gastgewerbe in den Jahren 2020 sowie 2021 einen historischen Verlust. Allein in NRW sind Dehoga zufolge 6000 gastronomische Betriebe pleitegegangen – es drohe gerade in ländlich geprägten Gebieten ein Kneipensterben.