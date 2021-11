Telgte-Monopoly wird ausgeliefert

Kurz vor Weihnachten ist es endlich soweit: Die Telgte-Edition des Spieleklassikers Monopoly wird an die daran beteiligten Unternehmen, Institutionen und Vereine ausgeliefert, heißt es seitens des Projektmanagements der City-Edition.

Auch in der Tourist-Info werden die Spiele verkauft. Der Preis beträgt 45,95 Euro. Vorbestellungen sind ab sofort unter tourismus@telgte.de oder

0 25 04/ 69 01 00 möglich.

Lizenzgeber Hasbro habe darauf geachtet, dass die Spielregeln und wichtige Felder dem Original entsprechen, heißt es in der Ankündigung. Es gibt ein Gefängnis, das Los-Feld und die bekannten Häuser sowie Hotels. Dennoch ist das Spiel, das in einer limitierten Auflage von 3000 erscheint, vor allem ein Spiel für Telgte-Fans und -Freunde. So steht beispielsweise auf einer Ereigniskarte „Du stehst vorm Telgter Ei und wartest. Drei Felder zurück!“ Die Straßen, die auf dem Spielbrett zu finden sind, zeigen vor allem die Altstadt. Aber auch Westbevern ist mehrfach vertreten. Es finden sich Fotos auf dem Spielplan, die auf bestimmte Häuser, Gebäude oder Unternehmen verweisen, und die Bahnhofsfelder sind zu Vereinsfeldern geworden.