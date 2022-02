Relativ entspannte Lage an den Schulen

Steffen Möller, Leiter der Sekundarschule an der Marienlinde, hört von seiner ehemaligen Schule in Rheinland-Pfalz, dass es dort in diesen Tagen 40 bis 50 positive Corona-Fälle gibt. Dahingegen kommen die Telgter Schulen glimpflich davon. Alle haben maximal einstellige Fallzahlen. Die Lehrerkollegien sind so gut wie gar nicht betroffen.

