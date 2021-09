Telgter Besonderheiten

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag (12. September) wird das Museum Religio in Kooperation mit Tourismus + Kultur passend zum Thema „Sein & Schein“ bei einer kostenlosen Führung ungewöhnliche Ansichten und Einblicke in Telgte zeigen. „Wir nehmen die Besucher mit auf einen Spaziergang vom Marktplatz vorbei am Pottkieker zum Museum. Dabei stehen einige Besonderheiten in der Architektur der Häuser im Mittelpunkt, wie beispielsweise der Luftschutzkeller des Museums, die Spannendes und Überraschendes über ihre Geschichte erzählen. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Ausrufer. Für eine Teilnahme benötigen Interessierte einen vollständigen Impfnachweis, einen Genesungsnachweis oder ein tagesaktuelles negatives Testergebnis. Anmeldungen unter

93 120 oder museum@telgte.de.