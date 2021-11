Telgter Geheimnissen auf der Spur

Eine Stadt wie Telgte steckt zum Teil voller Geheimnisse, die selbst Einheimischen häufig verborgen geblieben sind. Wissenswertes, manchmal Skurriles oder Humorvolles vermitteln aktuell sechs Gästeführer, die ihre Gruppen mit allerlei Hintergrundwissen versorgen. Doch wie wird man Gästeführer? Was ist zu beachten? Die VHS Warendorf bietet im Januar eine umfassende Gästeführer-Qualifizierung an.

Dort können Interessierte laut einer VHS-Mitteilung das Handwerkszeug erlernen, das nötig ist, um sich als zertifizierter Gästeführer bei verschiedenen Tourismuseinrichtungen oder Gemeinden zu bewerben. Der sechsmonatige Kurs beginnt am 14. Januar und findet in sechs Wochenend-Kompakt-Veranstaltungen statt.

Die Gästeführerinnen und Gästeführer in Telgte wer-den zumeist für die klassische Route „Kulturspur durch die Altstadt“ gebucht. Doch sie kennen sich auch mit Themen wie „Redensarten mal anders gesehen“, „Gängsken und Pättkes“, „Kindheit im 20. Jahrhundert“, „Auf Grass’schen Spuren“, „400 Jahre jüdische Geschichte“ und „Pilgern“ aus.

Mit den Profis auf Spurensuche

Die Gäste sind nach VHS-Angaben oft Touristengruppen, Firmen-Belegschaften, Vereine oder auch Telgter, die ihre Stadt ganz neu entdecken, wenn sie sich mit den Profis auf Spurensuche begeben. Frei nach dem Motto „Ich sehe was, was du nicht siehst“ zeigen diese den Einheimischen immer wieder Dinge, die sie vorher gar nicht wahrgenommen haben oder über die sie nicht viel wussten.

„Egal ob Telgter oder Tourist – Menschen interessieren sich eigentlich immer für große und kleine Sehenswürdigkeiten, historische Details zu Bauwerken, Kirchengeschichte oder Wissenswertes über den Ort“, heißt es in der Mitteilung weiter. Ausgebildete Gästeführer könnten dieses sichtbar und erlebbar machen.

Doch wie erklärt man regionaltypische Besonderheiten und vermittelt auf freundliche, unterhaltsame und kompetente Weise Wissen zu Land und Leuten? „Wir helfen, selbstbewusst und souverän Gästegruppen zu leiten, spannende Themen zu erarbeiten und Führungen optimal vorzubereiten“, heißt es unter anderem in der Kursusbeschreibung.

Zum Abschluss gibt es ein Zertifikat

Zum Abschluss der insgesamt sechs Wochenendseminartermine erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das Seminar für einen interessant sein könnte, lädt die VHS am 3. Dezember (Freitag) von 16 bis 18 Uhr zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung in das VHS-Haus am Adolph-Kolping-Platz ein. An diesem Tag wird auch eine Beispielstadtführung durch Telgte unternommen.

Die Kosten für das Seminar, das auch als Weiterbildungsseminar gewählt werden kann, betragen 486 Euro. Eine Förderung durch Bildungsprämie und Bildungsscheck NRW (Übernahme von bis zu 50 Prozent der Kosten) ist möglich.

Mehr Informationen: VHS Telgte, Kapellenstraße 2,

0 25 04/21 53, Internet: www.vhs-warendorf.de.