Telgter Grundschulmannschaften waren nicht zu schlagen

Mannschaften verschiedener Grundschulen traten in Füchtorf bei einem Volleyballturnier an, und die Telgter waren nicht zu schlagen.

Volleyballturnier in Füchtorf

Volleyball ist ein ganz besonderer Sport. In erster Linie wird er von Erwachsenen praktiziert. Dass aber sogar ein Volleyballturnier in einer Grundschule stattfindet, ist ungewöhnlich. Dennoch gab es jetzt eines in Füchtorf. Mit ziemlich guter Resonanz. Sechs Schulen hatten mitgemacht. Darunter die Nikolausschule aus Sassenberg, die Don-Bosco-Schule und die Marienschule aus Telgte, die St. Christophorus-Schule aus Westbevern, die Laurentius-Schule aus Warendorf und natürlich die Gastgebergrundschule aus Füchtorf.