Telgter Schlaflabor erfolgreich akkreditiert

Mit viel Engagement und guter Zusammenarbeit aller Beteiligten wurde auf Initiative der Chefärztin der Klinik für Neurologie, Professorin Dr. Svenja Happe, das ambulante Schlaflabor in der Klinik Maria Frieden Telgte erfolgreich durch die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) akkreditiert.

In der Klinik für Neurologie werden laut einer Pressemitteilung vier Schlaflaborplätze zur Diagnostik von Schlafstörungen vorgehalten. In einer ambulanten Sprechstunde können zunächst die Beschwerden der Patienten eingegrenzt und die Indikation zur Untersuchung im Schlaflabor gestellt werden. In der Regel verbringen die Patienten zwei aufeinanderfolgende Nächte zur Diagnostik in der Klinik, bei besonderen Fragestellungen erfolgt noch eine Schlafuntersuchung während des Tages. Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen können spezifische Therapiemöglichkeiten festgelegt werden, damit die Betroffenen wieder ruhig und erholsam schlafen.