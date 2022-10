Es gibt immer mehr Bedürftige

„Der Bedarf steigt. Die Menschen, die Unterstützung benötigen, werden mehr“, sieht Diethelm Baumkötter einen weiteren Anstieg der Menschen auf den Telgter Teiler zukommen, die Nahrungsmittel und Hilfe benötigen, damit sich deren Lebenssituationen erleichtern. „Wir tun, was wir können. Das bereits seit zwölf Jahren.“ So sind regelmäßig rund 60 Ehrenamtliche in unterschiedlichen Funktionen aktiv. „Was unser Team unentgeltlich leistet, kann nicht oft genug Wert geschätzt werden“, lobt der Sprecher des Telgter Teilers das soziale Engagement seiner Mitarbeitenden.

