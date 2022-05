Telgter WN-Redaktion nahm am Stadtradeln teil

Noch bis zum heutigen Freitag läuft in Telgte die Stadtradeln-Aktion. Auch die WN-Redaktion in Telgte hat unter dem Namen "Stiftung Wadentest" daran teilgenommen. Nach zweieinhalb Wochen schildern sie ihre Erfahrungen.

Seit dem 7. Mai – und noch bis zum heutigen Freitag – läuft das kreisweite Stadtradeln. Über 300 aktiv radelende Telgter haben drei Wochen lang probiert, möglichst auf das Auto zu verzichten und so gut wie jeden Weg mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die WN-Redaktion Telgte hat sich erstmals an der Aktion beteiligt - obwohl einige Redakteure nicht in Telgte wohnen. Unter dem Namen „Stiftung Wadentest“ ist das fünfköpfige Team an den Start gegangen. Nach zweieinhalb Wochen schildert jeder Einzelne seine Erfahrungen.