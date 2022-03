Tempo 30 auf der Grevener Straße gefordert

Immer wieder würden Kinder auf der Grevener Straße durch zu schnell fahrende Fahrzeuge gefährdet. Zudem fänden im Bereich des Brinker Platzes nicht nur der Wochenmarkt, sondern vermehrt Veranstaltungen statt, bei denen es wegen der „eingeschränkten Übersichtlichkeit“ zu Unfällen kommen könnte. Deshalb hat der Westbeverner Krink beantragt, entlang der Grevener Straße von der Kreuzung mit Brinker Damm und Winkelkamp bis zum Bahnhof eine Tempo-30-Zone einzurichten.

„Es sei Ihnen versichert, dass es bereits des Öfteren zu ,Schrecksekunden‘ aller Beteiligten gekommen ist. Bis jetzt ist Gott sei Dank noch nichts Ernsthaftes passiert“, schreiben Friederike von Hagen-Baaken und Günter Dange vom Krink. „Die häufig in entsprechenden Behördenterminen vorgebrachte Argumentation, es seien bisher kaum Unfälle aktenkundig, können wir auch in diesem Fall nicht akzeptieren. Es ist die Aufgabe der Behörden, Gefährdungspotenziale zu erkennen und zu entschärfen, bevor etwas passiert.“ Hier richtet sich der Krink direkt an den für solche Fragen zuständigen Kreis und dessen Straßenverkehrsbehörde. Ordnungsamtsleiter Thomas Riddermann bestätigte in der Sitzung des Hauptausschusses, dass dem Kreis das Krink-Schreiben vorläge. Bei der Beurteilung solle die Polizei mit einbezogen werden. Die Ausschussmitglieder beauftragten die Verwaltung, sich in dieser Frage mit den Behörden abzustimmen.