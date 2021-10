Ihnen wird auf der neuen K 50n viel zu schnell gefahren. Eine große Zahl von Anwohnern des Philosophenviertels fordert den Kreis Warendorf mit einer Online-Petition erneut auf, die Geschwindigkeit auf der Telgter Südost-Tangente merklich zu reduzieren, um die Sicherheit zu erhöhen.

Die Kreisstraße K 50n liegt unmittelbar an dem Neubaugebiet „Telgte Süd-Ost“, in dem sehr viele Familien mit Kindern wohnen. Viele Abzweigungen führen direkt von der Kreisstraße in das Wohngebiet, in dem maximal Tempo 30 gilt. Auch der Fuß- und Radweg, der zum Spielplatz und in den nahe gelegenen Wald führt, sowie die Bushaltestelle für Schulkinder liegen an dieser Straße.

Bereits im Jahr 2019 hatten die Anwohner eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 50 gefordert (WN berichteten), um insbesondere für die Sicherheit der jüngeren Verkehrsteilnehmer zu sorgen. Doch der zuständige Kreis Warendorf hat im März 2020 diesen Antrag abgelehnt, da für ein weiteres Absenken der angeordneten Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometer pro Stunde keine rechtssicheren Gründe vorliegen würden.

Nach der Fertigstellung des Bahnübergangs im Sommer dieses Jahres ist die K 50n nun vollständig nutzbar und das Verkehrsaufkommen sowie die Lärmbelastung sind enorm angestiegen. „Durch die noch zu erfolgende Beschilderung sowie das neue Baugebiet Telgte-Süd wird diese Nutzung noch weiter zunehmen“, heißt es von Seiten der Anwohner.

Auch deshalb fordern sie den Kreis Warendorf erneut mit einer Online-Petition dazu auf, eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 50 vorzunehmen. Mit dieser Petition, die über die Plattform „openPetition“ durchgeführt wurde, konnten 273 Unterstützer gewonnen werden. Die Petition wird nun an den Kreis übergeben. Eingefordert wird damit auch eine direkte Stellungnahme.

Die Online-Petition ist über folgenden Link aufrufbar: https://www.openpetition.de/petition/online/tempo-50-auf-der-k50n-in-telgte-gefordert. Ansprechpartnerin ist Melanie Kottenhahn, Arendtstraße 22, 0 25 04/88 86 786, Melanie_Jan@web.de.