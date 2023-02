Tennisplätze sind nicht schadstoffbelastet

Der Rückbau ist zwar aufwendig und teurer, die Materialien, die für die früheren Tennisplätze am Takko-Stadion verwandt wurden, sind aber keineswegs schadstoffbelastet. Das sagte Fachbereichsleiter Stefan Klein-Ridder in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses auf Anfrage der CDU. Die hatte bezüglich einer möglichen Schadstoffbelastung der Tennisplätze nachgefragt, da in der Diskussion um Standorte für Flüchtlingscontainer in der entsprechenden Entscheidungsmatrix immer von „belastetem Schotter“ die Rede gewesen sei.

