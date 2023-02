Terminkalender ist prall gefüllt

Mit der musikalischen Begleitung der Generalversammlung des Bürgerschützenvereins startete der Musikzug Westbevern-Dorf unter der Leitung von Monika Grewe-Laufer in das mit vielen Auftritten gespickte Veranstaltungsjahr 2023.

Mit der musikalischen Untermalung der Generalversammlung des Bürgerschützenvereins startete der Musikzug Westbevern-Dorf in das Veranstaltungsjahr 2023. Instrumentalklang beim Osterdämmerschoppen, den der Musikzug als Gastgeber gemeinsam mit dem Vadruper Fanfarenzug am Ostermontag (10. April) auf dem Dorfplatz vor dem Speicher durchführt, ist neben der Mitgestaltung des Benefizkonzertes „Weihnachten für alle“ (17. Dezember) der Höhepunkt in den kommenden Wochen und Monaten.

Auf Schützenfesten und bei kirchlichen Veranstaltungen

Das Aufspielen bei diversen Schützenfesten steht ebenfalls auf dem Terminplan der Musiker. Auch im kirchlichen Bereich − Prozessionen, Erstkommunion oder Mitgestaltung der Weihnachtsmesse − sind die Akteure mit ihren Instrumenten im Einsatz. „Wir freuen uns auf jeden Auftritt“, so die Musiker, die auch ein Lob für ihre engagierte Dirigentin Monika Grewe-Laufer parat haben.

Die Reihe der Auftritte bei Schützenfesten beginnt beim Schützenverein Westbevern-Vadrup (3. Juni) und setzt sich beim Event des Bürgerschützenvereins Westbevern-Dorf (7. bis 9. Juni) fort. Weitere Stationen sind die Untermalung des Schützenfestes in Vechtrup (17. Juni), Lengerich-Intrup (8. Juli) und Westerkapppeln-Düte (22. Juli).

Probentag geplant

Das Aufspielen bei der Schnatfahrt des Bürgerschützenvereins (26. August), dem Erntedankfest am Speicher im Dorf (1. Oktober) und der Umzug mit Weihnachtsliedern im Dorf (23. Dezember) gehören auch zum vollen Terminkalender. Zu den wöchentlichen Proben gesellt sich auch ein Probentag zur Vorbereitung.

Ein Schwerpunkt ist seit Jahren die Ausbildung auf verschiedenen Instrumenten. „Wir organisieren gerade die Ausbildung für ein paar interessierte Musiker, die ein Instrument lernen möchten beziehungsweise nach längerer Pause wieder anfangen“, sagte Silvia Markfort, Vorsitzende des Musikzuges. „Ich freue mich, dass sich unsere Zahl der Aktiven nicht verändert hat und wir den musikalischen Herausforderungen nachkommen können.“ Auch der gesellige Teil zur Förderung der Gemeinschaft und des Zusammenhaltes hat seinen festen Platz im Musikzug.