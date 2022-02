Teststation am Bahnhof Vadrup

Vadrups Bürgerinnen und Bürger, Pendler, Reisende sowie Besucher der Gastronomie und des Einzelhandels, die einen Corona-Test vorlegen müssen und nicht weit fahren möchten, dürfen sich freuen: Am kommenden Montag, spätestens aber ab Dienstag, wird im Bahnhofsbereich auf den Parkplätzen zwischen den Fahrradständern und dem Getränkemarkt König eine Covid-19-Teststelle eingerichtet. Die Genehmigung der Stadt liegt vor.

„Die Vorbereitungen sind getroffen, jetzt warte ich noch auf den Container“, sagte Can Ahlers, Geschäftsführer der Firma Ahlers und Shakohi. Sieben Tage in der Woche soll es die Testmöglichkeit geben. Die Zeiten werden noch bekannt gegeben. Man werde sich aber an von den Bürgern gewünschten Öffnungszeiten orientieren.

Lolli-Test für Kinder werden ermöglicht. Erwachsenen wird ein Abstrich im vorderen Nasenbereich entnommen. Testen ist mit Anmeldung – aber auch ohne Termin – möglich.

Mit der Einrichtung der Corona-Teststelle in Vadrup geht der Wunsch des Westbeverner Krinks, einiger Vereine sowie der Bürger in Erfüllung. Die Station in Vadrup ist vergleichbar mit der, die bereits in Westbevern-Dorf auf dem Parkplatz an der Bever aufgebaut und in Betrieb ist.