Theaterabend im Religio

Das Religio lädt am Freitag (17. Juni) um 19 Uhr zu einem Theaterabend ins Museum ein. In dem Schauspiel „Dreck“ des Schriftstellers Robert Schneider wird das Thema Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass von Regisseur Thomas Nufer und Schauspieler Ahmed Dimassi sehr eindrücklich in Szene gesetzt. In der Heimat des Syrers Sad herrscht Krieg und er flieht nach Deutschland, in ein Land, von dem er jahrelang geträumt hat: von der deutschen Sprache, der Literatur und der Philosophie. Er verkauft Rosen, um sich über Wasser zu halten und begegnet dabei tagtäglich einem Leben voller Anfeindungen, rassistischer Bemerkungen und Vorurteile. Sad übernimmt diesen Hass, der ihm entgegengebracht wird und richtet ihn gegen sich selbst. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Anmeldungen unter

0 25 04/ 93 120 oder besucherservice@telgte.de.