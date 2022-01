Thekentheater-Termine festgezurrt

Neuigkeiten vom Westbeverner Thekentheater: Die Nachholtermine für die ausgefallenen Vorstellungen der Komödie „Gänseschmaus“ stehen fest. Sie sind vom 26. bis 29. Oktober bei Piesers, an denselben Wochentagen wie ursprünglich geplant. Wer also eine Karte für die ausgefallene Freitagvorstellung im November gekauft hatte, kann im Oktober auch am Freitag gehen. Immer vorausgesetzt, dass die Coronalage dann entspannter ist als jetzt. Das Thekentheater hatte im November drei Vorstellungen gespielt, als sich die Corona-Lage verschlechtert hatte und einige Positivfälle in Kindergarten und Schule auftauchten. Daraufhin hat man die restlichen fünf Aufführungen ausfallen lassen. Die Ticketinhaber werden gebeten, ihre Karten aufzubewahren – sie sind noch gültig.