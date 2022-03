Tiefer Romaneinblick mit Musik

Ist eine rein „literarische“ Lesung oftmals eine recht trockene Angelegenheit, so war dieser späte Nachmittag mit den beiden sympathischen Künstlern ein überaus unterhaltsames und gleichzeitig inspirierendes Erlebnis: In der intimen Atmosphäre des leicht abgedunkelten Raumes konnte man angeregt durch die Rezitatorin und den Pianisten seiner eigenen Fantasie freien Lauf lassen und ganz in die erzählte Geschichte eintauchen.

Eine Lesung der ganz besonderen Art bot die Schriftstellerin Susan Kreller mit musikalischer Unterstützung durch den Pianisten Gabriel Yeo den vielen Besuchern beim nunmehr dritten Hungertuchkonzert im Museum Religio. Diese Veranstaltung wurde durch die Zusammenarbeit mit der GWK, der Gesellschaft für Westfälische Kulturarbeit, möglich und da war ein Wiedersehen mit dem GWK-Preisträger Gabriel Yeo natürlich eine exquisite Gelegenheit, seine künstlerische Entwicklung seit der Verleihung des Preises im Jahre 2015 zu erleben.

Ist eine rein „literarische“ Lesung oftmals eine recht trockene Angelegenheit, so war dieser späte Nachmittag mit den beiden sympathischen Künstlern ein überaus unterhaltsames und gleichzeitig inspirierendes Erlebnis: In der intimen Atmosphäre des leicht abgedunkelten Raumes konnte man angeregt durch die Rezitatorin und den Pianisten seiner eigenen Fantasie freien Lauf lassen und ganz in die erzählte Geschichte eintauchen.

Das Buch „Pirasol“ ist ein beeindruckender Roman, der sich auch durch seine stark poetische Sprache auszeichnet. In der Papierfabrikantenvilla „Pirasol“ leben zwei alte Damen, die eher scheue Gwendolin und die etwas jüngere Thea, die das Regiment im Hause ganz übernehmen will. In diversen Rückblicken erinnert sich Gwendolin an ihre Berliner Kindheit in der Zeit des Nationalsozialismus, ihren leicht despotischen Vater, dem Papierkönig Willem. Allen Widrigkeiten zum Trotz geht Gwendolin aus allen Irrungen und Verwirrungen gestärkt hervor.

Mit Akribie und Feinsinn hatte Susan Kreller die Passagen ausgesucht, die einen tiefen Einblick in den Roman ermöglichten und sicherlich hat sie viele Besucher zum Nachlesen dieser beeindruckenden Geschichte animiert. In dieser Befreiungsgeschichte spielt die Musik eine große Rolle, schließlich spielte Gwendolins Mutter selber in früheren Jahren fast alle für diese Konzertlesung ausgesuchten Werke und noch auf dem Sterbebett hatte ihr Vater den Wunsch geäußert, dass sie ihm Schumanns Musik vorspielen solle.

Für den Einstieg hatte Gabriel Yeo die allseits bekannte „Träumerei“ aus den Kinderszenen op. 15 von Robert Schumann gewählt. Damit bot er dem gebannt lauschenden Publikum eine innige Einstimmung in die so intime Welt der Geschichte der Entwicklung der Akteurin Gwendolin, die wie eine Persönlichkeitsstudie angelegt ist.

Danach zauberte er mit feiner Musizierkunst ein gleichsam klangmalerisches Bild mit den Werken aus dem berühmten Klavierzyklus „Waldszenen op. 82“, die schon Anton Rubinstein als Prüfstein pianistischer Anschlagskunst bezeichnet hat. Diese anspruchsvollen Charakterstücke schienen wie für ihn geschrieben, erklangen auf dem Bösendorfer-Flügel mit wohl differenzierten Klängen.

Passend dazu spielte er Teile aus den „Gesängen der Frühe op. 133“, die mit ihrer lyrischen Ausdrucksweise mit den Textpassagen aus „Pirasol“ bestens harmonierten. Diese Konzertlesung war sicherlich eine Bereicherung der Reihe der Hungertuchkonzerte im Museum Religio, sie wird sicherlich noch länger im Gedächtnis bleiben.