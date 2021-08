Tipps vom Ex-Weltmeister

Ein ehemaliger BMX-Weltmeister hat selbst mit Hand angelegt. Am morgigen Samstag wird der Dirtpark an der Einener Straße eröffnet.

Dirtpark wird am morgigen Samstag eröffnet

Wer mit seinem Rad die neue Trendsportanlage in Telgte ausprobieren will, kann dies ab dem heutigen Samstag tun: Um 17 Uhr werden die Stadt Telgte und die Aktionsgruppe „Pumptrack und Co.“ des Stadtelternrates den neuen Dirtpark für junge Leute einweihen und beispielsweise für BMXer und Mountainbikefahrer freigegeben. Interessierte sind eingeladen vorbeizukommen.

Drei verschiedene Strecken mit unterschiedlich hohen Erdhügeln formten in den vergangenen Wochen zwei auf diese Bahnen spezialisierte Parcoursbauer mit ihren Baggern gemeinsam mit dem ehemaligen BMX-Weltmeister Alex Reinke aus Münster. Dabei haben sie auch an die Kleinsten auf ihren Laufrädern mit einem Rundlauf gedacht.

„Für die Stabilität der Strecken wäre es wichtig, dass möglichst viele Helferinnen und Helfern am Samstag mit Schüppen vorbeikommen und die lehmhaltige Erde noch mal festklopfen und vielleicht letzte Ausbesserungen an der Strecke vornehmen“, betont Reinke. Der ehemalige BMX-Radprofi gibt dabei auch Tipps für die zukünftige Pflege der Bahnen. Ab 15 Uhr laden daher die Organisatoren Interessierte ein, bei der Shaping-Aktion mit an zu packen.

Damit die Fahrer zukünftig die Strecken selbst etwas ausbessern können, hat die Stadt einen ausrangierten Pferdeanhänger gekauft, in dem die Schaufeln und Schüppen für das regelmäßige Shapen untergebracht werden. Weiterhin wird durch die Stadt ein 1000-Liter-Wassertank bereitgestellt, damit das Glätten der Bahn im nassen Zustand erfolgen kann.

Nach der Arbeit dann das Vergnügen: Im Anschluss an die offizielle Eröffnung folgt ein kleines Grillfest für die Helfer sowie die Fahrerinnen und Fahrer. Für Würstchen und Getränke ist gesorgt. Picknickdecken können gerne mitgebracht werden. „Im besten Fall nehmen wir mit dem Würstchenverkauf oder möglichen Spenden noch etwas Geld ein, das wir dann beispielsweise in Workshops zum Dirtfahren investieren können“, hofft die erste Vorsitzende des Stadtelternrates, Daniela Stricker.

Da die Inzidenzen auch im Kreis Warendorf wieder steigen, bitten die Organisatoren darum, dass Gäste geimpft, genesen oder getestet zum Dirtpark an der Einener Straße in der Nähe vom Tennisplatz kommen. Um im Hinblick auf die Corona-Situation besser planen zu können, sind Anmeldungen über eine Doodle-Liste unter www.stadtelternrat-telgte.de gewünscht.