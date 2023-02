Tod und Trauer im Mittelpunkt

Alle Ausstellungen im Museum Religio – außer der Krippenausstellung – werden sich nach Angaben von Museumsleiterin Dr. Anja Schöne in diesem Jahr auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema Tod befassen.

Jubiläumsausstellung

Den Anfang macht die Jubiläumsausstellung „Verhüllen und Offenbaren – 400 Jahre Telgter Hungertuch“. Zur Erinnerung: Im Jahre 1623, während des Dreißigjährigen Krieges, fertigten adlige Damen aus Telgte in mühevoller Filetstopfarbeit das bekannte Fastentuch, das bis 1907 in der örtlichen Kirche zur Passionszeit das Kreuz verhüllte.

1633 wütete die Pest in Europa und die Oberammergauer Bevölkerung legte das Gelübde ab, alle zehn Jahre das Leiden und Sterben Christi aufzuführen, wenn das Dorf von der Pest verschont bliebe. Das Versprechen wurde erhört und 1634 wurden die ersten Passionsspiele aufgeführt.

Kooperation mit dem Oberammergau-Museum

Diese beiden Ereignisse werden ab dem 4. März in einer Jubiläumsausstellung, die in Kooperation mit dem Oberammergau-Museum entstand, zusammengeführt. Gewänder und Requisiten aus den Passionsspielen sowie filigrane Schnitzereien, Hinterglasbilder und Rauminstallationen aus dem dortigen Museum nehmen die Besucherinnen und Besucher mit auf eine sinnliche und poetische Reise, auf der sie die Bedeutung der Passionsgeschichte und das Geheimnis von Verhüllung und Offenbarung entdecken können, heißt es in einer Mitteilung des Museums. Erstmalig seien diese Attribute und Kostüme außerhalb von Oberammergau in Kunstinstallationen zu sehen.

Anschließend präsentiert das Museum ab dem 28. Mai die Ausstellung „Abschied nehmen – Sterben, Tod und Trauer“. Dazu heißt es in einer Mitteilung: „Gestorben wird immer. Tod und Sterben gehören zum Leben dazu und sind Teil unserer Kultur.“

Breit gefächertes Themenspektrum

Das alles sei Anlass genug für das LWL-Museumsamt für Westfalen, dem Thema eine Wanderausstellung zu widmen, die im Religio mit eigenen Objekten ergänzt wird. Das Themenspektrum sei breit gefächert und reiche von der Vorsorge und Planung für den Todesfall über Berufsbilder, die mit dem Tod zu tun haben bis hin zum Gedenken an die Verstorbenen und die Veränderungen in der Friedhofskultur.

„Auch kontroverse Themen wie Organspende, Patientenverfügungen, Tod in Würde und die Frage nach dem Recht auf Sterben werden angesprochen“, betont die Museumsleitung.

Ab dem 30. Juli können Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung „Von den letzten Dingen – Leben im Johannes-Hospiz“ einfühlsame Porträts von Annet van der Voort betrachten.

Vortragsreihen

Durch das Jahr ziehen sich nach Angaben der Verantwortlichen zudem Vortragsreihen, die sich mit unterschiedlichen Aspekten rund um das Thema Tod befassen. Der erste handelt von Jenseitsvorstellungen in Christentum und Buddhismus (23. Februar, 18 Uhr). Weitere Themen sind Totenfotographie, Bestattungen in Judentum und Islam. Zu allen Ausstellungen werden regelmäßig öffentliche Führungen angeboten.

Außergewöhnliche Veranstaltungen sind in der ersten Jahreshälfte das vierte Hungertuchkonzert am 26. Februar, das Struwenessen am Karfreitag und die Museumsnacht „Blaue Stunde“ am 16. Juni. www.museum-religio.de