Ein Jahr ist die Kindertagesstätte „Drostegärtchen“ bereits in Betrieb. Wegen Corona konnte bislang aber keine offizielle Eröffnungsfeier stattfinden. Das wurde am Mittwochmorgen nachgeholt.

In Telgte herrschte lange Zeit akuter Kindergartenplatz-Notstand. Dieser unerfreuliche Zustand gehört der Vergangenheit an. Dazu beigetragen hat maßgeblich die Errichtung der Kita „Drostegärtchen“ an der Robert-Schumann-Straße, die die Firma Bolle als Investor quasi in Rekordzeit aus dem Boden gestampft hat. Pünktlich zum Kindergartenjahr 2020/21 war das Gebäude fertig, die „Hummeln“ und die „Bienen“ konnten einziehen.

Doch wegen Corona konnte dieser so erfreuliche Anlass nicht gefeiert werden. Das wurde am Mittwoch mit einjähriger Verspätung in Verbindung mit einem Apfelfest nachgeholt. Die inzwischen 55 Mädchen und Jungen – die „Schmetterlinge“ sind im jüngst gestarteten Kindergartenjahr hinzugekommen – und die Erzieherinnen gaben einen Einblick in den Alltag. Vorbereitet hatten sie selbst gebackene Apfel-Chips und ein Apfel-Lied. Die Gäste hatten die Möglichkeit, Knie-Güsse nach der Lehre von Sebastian Kneipp, an dessen Lehre sich das pädagogische Profil der Einrichtung ausgerichtet hat, auszuprobieren.

Begrüßt wurden die Vertreter des Träger AWO und Tanja Schnur und Ulrich Junghans als Vertreter der Stadt von Kita-Leiterin Imke Laumann. Sie stellte die Kindertagesstätte kurz vor und erinnerte an die fünf Säulen Kneipps – Lebensordnung, Wasser, Bewegung, Ernährung und Pflanzenheilkunde – um die sich in der Kita-Arbeit vieles dreht.

Wolfram Kuschke, Vorsitzender des Unterbezirksvorstandes AWO Ruhr-Lippe-Ems, bedankte sich bei Imke Laumann und ihren Kolleginnen, „für ihre Arbeit, die sie vor allem in den letzten eineinhalb Jahren geleistet haben. Sie hätten auch die Anerkennung verdient gehabt, die die Mitarbeiter in der Pflege erfahren haben. Toll, was sie geleistet haben.“ Und spielte damit auf die schwierigen Arbeitsbedingungen in Pandemiezeiten an.

Kuschke berichtete von einer aktuellen Bertelsmann-Studie, laut der bis 2030 in Deutschland 230 000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen werden, allein 60 000 in NRW. Er forderte, um gegenzusteuern, mehr materielle Anerkennung der Arbeit der Erzieherinnen. Der Beruf müsse besser vergütet werden.

Tanja Schnur, Leiterin des Fachbereich „Bildung, Familie, Generationen, Kultur“ im Rathaus, freute sich, die AWO als Träger gewonnen zu haben. „Wir sind glücklich, dass sie bei uns sind“, so Schnur, die noch einmal an die vielen Diskussionen mit der Nachbarschaft im Vorfeld insbesondere wegen der Verkehrssituation erinnerte. „Jetzt hört man davon nichts mehr. Schön, dass das alles so gut geklappt hat.“

Tanja Schnur zeigte sich erleichtert, dass es durch die Fertigstellung gleich mehrerer Kitas in jüngster Zeit gelungen sei, „vor die Welle zu kommen“. Allen Kindern, die Bedarf hätten, könne jetzt ein Platz in einer Kita angeboten werden. Zwei Übergangsgruppen in der Kita St. Johannes hätten abgebaut werden können. Notlösungen gebe es in Telgte nicht mehr.