Tolle Bauwerke aus 8000 Kapla-Steinen

Rund 40 Kinder aus den offenen Ganztagsschulen in Telgte nahmen an der Herbstferienbetreuung in der OGS der Don-Bosco-Schule teil. Sie hatten viel Spaß dabei.

Keine Chance der Langeweile: Rund 40 Kinder aus den offenen Ganztagsschulen in Telgte nahmen an der Herbstferienbetreuung in der OGS der Don-Bosco-Schule teil. In der ersten Ferienwoche wurde laut einer Mitteilung der Verantwortlichen ein vielseitiges Programm angeboten. So nähten die Kinder selbstständig mit der Nähmaschine kleine Eulen.

Bei schönstem Wetter verbrachten einige Jungen und Mädchen einen Waldtag, an dem Spiele wie das Waldbingo auf dem Pogramm standen. Andere wiederum durften sich mit Gips und Pappmaché gestalterisch ausprobieren. Ein besonderes Highlight in der Woche waren 8000 Kapla-Steine, die für die Don-Bosco-Schule angeschafft wurden und gleich in der Ferienbetreuung im Großeinsatz genutzt wurden. So entstanden einzelne, tolle Bauwerke, die miteinander verbunden wurden. „Die Kinder erlebten die Zeit in der Schule mal ganz anders“, heißt es in der Mitteilung abschließend