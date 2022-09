Tolle Leistung trotz des Schocks

Harald Norpoth mit einem Gemälde in der Hand, das ihn an seinen Lauf in München 1972 erinnert.Harald Norpoth mit seiner Urkunde, die er für den sechsten Platz beim 5000-Meter-Endlauf erhielt.

An die XX. Olympischen Sommerspiele vor einem halben Jahrhundert in München erinnert sich ein Telgter ganz besonders: Harald Norpoth nahm dort für Deutschland zum dritten Male nach 1964 in Tokio und 1968 in Mexiko als Langstreckenläufer an Olympischen Sommerspielen teil.