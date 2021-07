Tornister sollen nun gezielt gefüllt werden

Sammlung für Spendenaktion am Donnerstag in Telgte

Die Telgterin Steffie Pröbsting, Lehrerin an der Ida-Grundschule in Münster, ist immer noch begeistert von der Hilfsbereitschaft für die Hochwasseropfer: „Unsere beiden Sammelaktionen in Telgte und Münster waren ein voller Erfolg. Wir sind total überwältigt. Insgesamt haben wir über 1000 Schultornister bekommen.“

Die große Freude über den Erfolg ist das eine, das andere aber die Tatsache, dass nun logistische Herausforderungen bewältigt werden müssen. „Wir stehen jetzt vor dem Problem, dass unsere Lagerkapazitäten nicht ausreichen. Wir benötigen daher einen oder besser zwei Container. Außerdem benötigen wir in der letzten Ferienwoche einen Lkw mit Fahrer für den Transport“, sagt die Telgterin und hofft auch bei diesen Punkten auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Sie bittet darum, eine Mail zu schicken.

Nachdem bei den beiden ersten Terminen Tornister gesammelt wurden, geht es nun um den passenden Inhalt für die Schultaschen. Um sicherzustellen, dass auch wirklich das gespendet wird, was vor Ort benötigt wird, haben Steffie Pröbsting und ihre Kolleginnen vier Pakete zusammengestellt.

Für potenzielle Spender gibt es nun zwei Möglichkeiten: Entweder, sie stellen ein Komplettpaket für ein Kind zusammen oder sie spenden einzelne Materialien, die der Liste zu entnehmen sind, und die Lehrerinnen und ihre Helfer stellen dann daraus die Pakete zusammen.

„Wir bitten darum, nur Dinge zu spenden, die auf der Liste stehen. So vermeiden wir, dass Materialien nicht genutzt werden. Es können gut erhaltene Materialien und neue sein“, betont die Organisatorin. Komplettpakete sollten in einer Tüte verstaut sein.

An kommenden Donnerstag (29. Juli) gibt es die Möglichkeit, die Spenden von 15 bis 18 Uhr im Pfarrheim St. Johannes abzugeben. Der Kontakt lautet: