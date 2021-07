Tour de Natur für das Klima

Warum nicht das Angenehme mit dem Wichtigen einfach verbinden? Möglich ist diese Verbindung im Rahmen der Aktion „Radeln für Landschaft- und Naturschutz“. Am 25 Juli findet die Tour de Natur statt, zu der alle Bürgerinitiativen von Münster bis Herzebrock aufrufen – es handelt sich dabei um eine Fahrrad-Demonstration auf der B51 und B64 für eine menschen- und klimafreundliche Mobilität.

Jedes Jahr sind sie für zwei Wochen mit dem Rad unterwegs in Deutschland. Über 100 umweltbewegte Menschen besuchen Projekte und Initiativen, die sich für Klimaschutz, Ökologie und ein naturverträgliches Leben einsetzen.

Am Sonntag (25 Juli) wird die Tour de Natur-Radgruppe gemeinsam mit allen Bürgerinitiativen von Münster bis Herzebrock-Clarholz gegen die Ausbaupläne von B51 und B64n demonstrieren.

Geplant ist eine familientaugliche Fahrradtour, die vom Schlossplatz in Münster auf der gesperrten B51 bis nach Telgte führt. Zeitgleich um 11 Uhr startet vom Bahnhof Warendorf eine weitere Gruppe, die über die B64 radelt und gegen 14 Uhr zur gemeinsamen Abschlusskundgebung auf der großen Planwiese in Telgte eintreffen soll. Mit ausreichendem Abstand können sich dort alle zu einem politischen Picknick locker verteilen. Es erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis 16 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Livemusik, mit Informationen aus den Bürgerinitiativen und Beiträgen aus der Kommunalpolitik. Bewusst ohne politische Prominenz auf der Bühne wollen die Aktiven von der Tour de Natur und den Bürgerinitiativen auf die Sorgen vieler Menschen in der Region um Klima, Natur und Kultur aufmerksam machen.

Anstelle einer unzeitgemäßen, rein auf den Straßenbau fixierten Ausbauplanung von B51 und B64, fordern alle sechs Bürgerinitiativen, wie inzwischen fast alle Räte von Münster bis Herzebrock-Clarholz, ein Moratorium. Ebenso eine Neuplanung, die Bahn, Bus und Rad als attraktive Mobilitätsangebote entwickelt und innovative Lösungen für den ländlichen Raum entfaltet.

Attraktive Mobilitätsangebote

Am 25 Juli sind deshalb alle Interessierten eingeladen mit zu radeln und dem Wunsch nach einer menschen- und klimagerechten Mobilität im östlichen Münsterland eine starke Stimme zu geben.

Ein besonderes Programm bietet die Bürgerinitiative B51 Telgte an der Strecke. Von 15 bis 19 Uhr findet in der Gärtnerei Woltering ein Kulturcafé statt. Livemusik von Akkordeonspielerin Anne-Marie Grage wird das Publikum bestens unterhalten. Um 16 Uhr können die Teilnehmenden in einem Vortrag von Dr. Thomas Hövelmann mehr über Flora und Fauna auf und rund um den Prozessionsweg erfahren. Für Familien bietet in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr eine Rallye sicherlich passende Herausforderungen für Findige, Sportliche und Geschickte.

Zu gewinnen gibt es obendrein etwas – und zwar Gutscheine für Kaffee und Kuchen im Kulturcafé.