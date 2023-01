Trampolinspaß  begeistert Kinder und Jugendliche

Die Trainingseinheit im „Ninfly“ in Münster, die der Sportverein Ems Westbevern als erstes Event im Jubiläumsjahr angeboten hatte, war ein Erfolg. 111 Teilnehmer hatten Spaß an Sport und Action.

Die Trainingseinheit im „Ninfly“ in Münster, die der Sportverein Ems Westbevern als erstes Event im Jubiläumsjahr angeboten hatte, war ein Erfolg. 111 Teilnehmer hatten Spaß an Sport und Action.

Das war eine schöne Veranstaltung, die viel Spaß gemacht. So etwas kann gerne wiederholt werden“, sagte Jesse Polfuß.

Er gehörte zu insgesamt 111 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von sechs bis 18 Jahren, die an der Fahrt zur Trampolinhalle nach Münster teilnahmen. Die Worte des Teilnehmers, der wohl im Namen vieler sprach, waren für Manfred John gleichsam Musik in den Ohren. Der zweite Vorsitzende der Grün-Weißen hatte die Veranstaltung organisiert, die ein gelungener Auftakt für das das Jubiläumsjahr, der Sportverein wird 100 Jahre, war.

Sportverein Ems feiert Jubiläum

Jesse Polfuß machte neben dem Trampolinspringen das gegenseitige Abwerfen mit Bällen in einem anderen Teil der Halle besonders viel Spaß. Auf dem Parkplatz vor Mehrzweckhalle in Vadrup hatten sich die Teilnehmer eingefunden, um von dort aus in Fahrgemeinschaften zum Ziel zu fahren. Der gesamte Trampolinpark war an diesem Nachmittag fast ausschließlich durch die Emser belegt. Die Empore war zudem für die Westbeverner reserviert. Hier konnten sie sich ausruhen oder miteinander reden.

Die Trainingseinheit im "Ninfly" in Münster, die der Sportverein Ems Westbevern als erstes Event im Jubiläumsjahr angeboten hatte, war ein Erfolg. 111 Teilnehmer hatten Spaß an Sport und Action. Foto:

Zum Start bekam jeder Teilnehmer Jump-Socken sowie Armbänder ausgehändigt. Während und nach der Sprungzeit hielt der Veranstalter Wasser- und Apfelschorle sowie Snacks für die Teilnehmer bereit. „Alle waren mit Begeisterung bei der Sache. Es hat richtig Spaß gemacht. Die sehr große Teilnehmerzahl, mit der wir im Vorfeld nicht gerechnet haben, zeigt, dass es das richtige Angebot zum Einstieg in das Jubiläumsjahr war“, fasste Manfred John am Ende seine Eindrücke zusammen.

Das Jubiläumsprogramm des SV Ems Westbevern, das von Januar bis Oktober geht, beinhaltet Aktivitäten und Aktionen für alle Abteilungen sowie für alle Altersgruppen. Höhepunkte sind der Familiennachmittag mit Sport- und Spielangeboten am 11. August und die große Jubiläumsfeier im Festzelt auf der Sportanlage am 12. August