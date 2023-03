Amprion befliegt Raum rund um Telgte und Ostbevern

In Norddeutschland produzierter klimafreundlicher Strom aus Off- und Onshore-Windparks muss nach Süden transportiert werden. Dafür baut der Übertragungsnetzbetreiber Amprion zwei Stromtrassen – die eine ist 440 Kilometer lang und führt von Heide nach Marl-Polsum, die andere – 270 Kilometer lang – von Wilhelmshaven nach Hamm. Die Wilhelmshaven-Hamm-Verbindung führt östlich an Münster vorbei.

