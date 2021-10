Was passiert, wenn alle Menschen plötzlich dasselbe träumen? Um diese Frage dreht sich das Stück „Maxx Wolke – Traumreparaturen aller Art“, das für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren geeignet ist. Am 31. Oktober bringt das Theater Don Kidschote die Geschichte im Bürgerhaus auf die Bühne.

Kindertheater Don Kidschote am 31. Oktober im Bürgerhaus

Was passiert, wenn alle Menschen plötzlich dasselbe träumen? Um diese Frage dreht sich das Stück „Maxx Wolke – Traumreparaturen aller Art“, das für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren geeignet ist. Am 31. Oktober bringt das Theater Don Kidschote die Geschichte im Bürgerhaus auf die Bühne. Es gibt noch Tickets.

Darum geht es: Maxx lebt in Himmelshausen in den Wolken direkt neben dem Himmelaya, den höchsten Bergen der Erde.

„Traumreparaturen jeder Art“ steht auf seinem Eingangsschild. Maxx ist Traumtüftler von Beruf. Jeden Tag bekommt er neue Aufträge und muss die Träume der kleinen und großen Menschen auf der Erde wieder in Ordnung bringen.

Ronalda will ein Tor schießen. Jan Philip wünscht sich, Denise zu küssen. Eva-Maria will sich mal richtig gruseln. Maxx hat so viel zu tun, dass er selbst seine eigenen Träume vergessen hat.

Ihm wird das alles zu viel, es reicht. Ab jetzt bekommen alle nur noch den gleichen Traum unter dem Motto „Alles neu, alles gleich, alles schön, alles billig.“

Aber so geht es auch nicht. Los geht die Reise zu spannenden Begegnungen, unbekannten Gefahren, anrührenden Momenten, lustigen Erlebnissen und neuen Erkenntnissen: mit viel Musik und in einem fantasievollen Bühnenbild der Kinderbuchillustratorin Selda Soganci.

Tickets gibt es bei „Tourismus + Kultur“ im Vorverkauf für sechs Euro, an der Tageskasse kosten sie einen Euro mehr.