Pferdetraining: Tricks für eine bessere Beziehung zum Tier

Pferde, die tanzen oder Fußball spielen, die Spaß auf einer Wippe haben oder mutig und gelassen unter einer wehenden Plane hindurchschreiten. All das gab es beim Zirkuslehrgang auf dem Hof von Daniela Kaminsiki, die dort ihre Firma „eqivalent“, betreibt. Daniela Kaminsiki hatte für diesen Besonderen zweitägigen Workshop die erfahrene Pferdetrainerin Heidrun Hafen aus der Nähe von Hannover eingeladen. Teilnehmerinnen mit ganz unterschiedlichen Pferden und Zielen nahmen daran teil. Heidrun Hafen hat langjährige Erfahrung in der Ausbildung von Pferden und in einer Vielzahl an Showauftritten bei Galaabenden, Barockfesten, Messen und Pferdemusicals mitgewirkt. Ihr Wissen weiterzugeben und Menschen für einen freundlichen Umgang mit dem Pferd zu sensibilisieren, ist ihr ein Herzensanliegen.

Zunächst ging es um die Basis der guten Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier. „Pferde lieben Abwechslung“, ist Heidrun Hafen überzeugt. Und dazu gehöre auch Spaß an Lektionen, die sonst bei den meisten nicht zum Alltag gehören. Den Pferden gebe diese Art der Beschäftigung Selbstvertrauen, Gelassenheit und ein besseres Körperbewusstsein. Das Training fördere auch die bessere Beziehung zwischen Pferd und Mensch, erklärte die Ausbilderin. Klare Regeln, Vertrauen, Motivation und Spaß auf beiden Seiten gehörten dazu.

Überzeugungsarbeit mit Leckerchen

Martine war mit ihrem Dressurpferd Fiéro aus Osnabrück angereist. Ihr Fuchs konnte sich schon auf Kommando hinlegen, sie wünschte sich aber, dass er sich auch komplett flach auf die Seite legt. Mit Tipps von der Trainerin und vielen Leckerchen konnte Martine ihr Pferd überzeugen. Zudem ist Fiéro leidenschaftlicher Fußballer, trat aber bisher nur mit dem rechten Bein gegen den Ball. Heidrun Hafen erkannte sofort, wo das Problem lag. Das Pferd, das rechts neben der Besitzerin ging, traute sich nicht mit dem linken Bein zu treten, aus Sorge, den Menschen zu treffen. Martine wechselte beim Führen die Seite und schon konnte das Tier auch mit links gegen den Ball treten.

Matti von Sabine ist ein eher ruhigeres Pferd. Seine Besitzerin wollte den Schwerpunkt auf die Freiarbeit legen und ohne Strick mit ihrem Vierbeiner arbeiten. Schon nach kurzer Zeit sprang Matti frei durch eine Reifen und kam brav zu seiner Besitzerin zurück. Matti lernte auch auf ein Podest zu klettern und sich auf Kommando hinzulegen.

„ »Pferde lieben Abwechslung.« “ Heidrun Hafen

Jule und Rebecca sind selbst keine Pferdebesitzer und nahmen mit den Pferden Bonito und Chap von Daniela Kaminski an dem Lehrgang teil. Beiden war wichtig den Umgang mit Pferden zu verfeinern und wollten einfach sehen, wie weit sie kommen und ihre Kommunikation mit den Pferden ausbauen können. Jule brachte Shetlandpony Chap zum Tanzen und Rebecca überzeugte Bonito davon, dass Wippen auch Pferden viel Vergnügen bereitet.

Hilde und ihre 26-jährige Stute Tonka übten ebenfalls Freiarbeit. Während Tonka zu Beginn noch eigenen Wege ging, waren die beiden später ein perfektes Team. Marlena war mit ihrem Wallach Kondor aus Bielefeld gekommen. Kondor zeigte seiner Besitzerin Marlena gerne, dass er der Stärkere von beiden ist. Heidrun Hafen erklärte, wie Marlena ihrem Pferd auf sanfte Art die Grenzen aufzeigt und ihn motiviert, mit ihr zusammenzuarbeiten. Kraft wäre dabei keine Lösung gewesen, diesen Wettbewerb hätte der große Braune für sich entschieden, war Marlena klar. Kondor überlässt nun seiner Besitzerin die Führungsrolle und ist bereit, Neues zu lernen.

Alle Pferde und auch die Menschen haben an dem Wochenende viel dazugelernt. Dabei ging es nicht nur um Zirkustricks sondern vor allem um gegenseitigen Vertrauen, sich etwas zutrauen und vor allem den gemeinsamen Spaß.