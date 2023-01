„Trommelfloh“ bereichert das Turnier

Es war pandemiebedingt die erste Jahreshauptversammlung seit fast drei Jahren: Die Mitglieder des Vereins „Kleinen Helden“ trafen sich jetzt und blickten auf die Veranstaltungen und Aktivitäten in dieser Zeit zurück. „Beim Verlesen des Protokolls aus dem Jahr 2020 konnte festgestellt werden, dass viele damals beschlossene Maßnahmen erfolgreich umgesetzt wurden“, freut sich Pressewart Peter Thimm.

Ohne Gegenstimme wiedergewählt

Das "Kleine-Helden"-Turnier sei im vergangenen Jahr wieder ein voller Erfolg gewesen, so dass es anschließend auch keine Frage gewesen sei, dass der gesamte Vorstand ohne Gegenstimme wiedergewählt wurde. Ihm gehören neben dem ersten Vorsitzenden Achim Sprafke, Frank Leifeld als zweiter Vorsitzender, Moni Gisi als dritte Vorsitzende, Michael Reinken als Schriftführer und Reiner Stevens als Kassierer an.

Teilnahme am Karnevalszug

Viel vor haben die „Kleinen Helden“ in den nächsten Monaten und das ist nicht nur wieder die Ausrichtung des Turniers: Der Verein wird wieder am Telgter Karnevalsumzug teilnehmen. Das dafür gefundene Motto werdeallerdings noch nicht verraten, betont Peter Thimm und zeigt sich schweigsam. Das Geld für Bonbons und Kostüme spenden die Mitglieder aus eigener Tasche, sie würden sich aber auch über einen Sponsoren oder weitere Teilnehmer freuen.

Eine Woche vor dem Umzug wird aber erst einmal Fußball gespielt. Am 12. Februar wird nach dreijähriger Pause wieder ein U 11-Hallenmasters am Schulzentrum ausgetragen. Am 20. Februar findet an gleicher Stelle das U 13-Hallenturnier für Mädchen statt. Hier wird um den Wanderpokal der SG Telgte gespielt.

Bereits mehr als 100 Anmeldungen

„Und im Sommer gibt es dann wieder das große Turnier am Takko-Stadion, für das bereits über 100 Anmeldungen vorliegen“, betont der Verein. Neben Fußball wird bei den „Kleinen Helden“ bei dieser Großveranstaltung auch immer ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Für Samstag konnte ein Highlight gebucht werden. Der überregional bekannte „Trommelfloh“ kommt dann nach Telgte und soll für beste musikalische Unterhaltung sorgen. Bekannt ist er vielen Telgter Kindern und Jugendlichen vermutlich bereits von den Auftritten beim Luisenfest. Für die Finanzierung dieses Konzertes konnte ein Sponsor gefunden werden.

Als Haupt-Benefizpartner für das Turnier wurde erneut der Verein „Königskinder“ aus Münster ausgewählt. Das Turnier wird vom 8. bis zum 11. Juni ausgetragen.