Trubelig und besinnlich zugleich

Am Wochenende ist wieder mächtig was los ins Telgtes guter Stube. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wird wieder zum Dreiklang-Markt in die Altstadt eingeladen. Besinnlich und zugleich auch trubelig wird es zugehen. Die Telgter Hanse hofft auf „ein volles Haus“.

Zwei Jahre mussten Weihnachtsmarktfans wegen der Corona-Pandemie auf den Telgter Dreiklang-Markt verzichten. Jetzt lässt das Infektionsgeschehen unbeschwertes Feiern wieder zu. Vom 9. bis zum 11. Dezember wird unter dem Titel „Zwischen Himmel und Erde“ in Telgtes gute Stube eingeladen.

„ Ich habe den Eindruck, dass die Leute wirklich wieder raus wollen. “ Walburga Westbrock

„Ein volles Haus“ erhoffen sich Hanse-Vorsitzende Walburga Westbrock und Norbert Woestmeyer, Leiter der Hanse-Geschäftsstelle. Und, dass es trocken bleibt. „Ich habe den Eindruck, dass die Leute wirklich wieder raus wollen“, sagt Westbrock. „Die Münsteraner Weihnachtsmärkte sind rappelvoll. Das wird hier auch so sein.“

Einladung zum Bummeln

Die Buden öffnen am Freitag um 17 Uhr. Ab 18.30 Uhr präsentiert die Band „Morning Dew“ Bestes von der irischen Insel. Durch flotte Songs und Balladen, Jigs und Reels kann man sich musikalisch auf die grüne Insel entführen zu lassen. Rund 20 Aussteller mit einem breiten Spektrum von Angeboten laden zudem zum Bummeln auf dem Marktplatz und in den angrenzenden Straßen ein. Von Grünkohl bis Glühwein reicht die Palette an kulinarischen Angeboten, die bis 22 Uhr genossen werden können.

Wer dem trubeligen Treiben entfliehen möchte, der ist um 19 Uhr in der Propsteikirche bei einem besonders gestalteter Gottesdienst bei Kerzenschein richtig. Ab 21 Uhr wird zum besinnlichen Tagesabschluss bei Orgelmusik – gespielt von Peter Mack – eingeladen. Virtuose und besinnliche Musik wechseln einander ab. Neben bekannten Werken wie Johann Sebastians Bachs „Air“ und „Die Ankunft der Königin von Saba“ von Georg Friedrich Händel werden auch eher selten in einem Orgelkonzert zu hörende Werke erklingen, wie beispielsweise eine orgeladäquate Bearbeitung des bereits erwähnten Queen Klassikers „The Show Must Go On“ oder die am Ende des Konzertes erklingende Toccata über das Thema „Hark! The Herald Angels Sing!“.

Adventliche Live-Musik

Am Samstag wird dazu eingeladen, einen ruhigen und sinnlichen Adventstag zu erleben und die adventliche Atmosphäre rund um den Marktplatz zu genießen. Adventliche Live-Musik wird für ein besonderes Flair sorgen. Im Museum Religio besteht an beiden Tagen die Möglichkeit, unter Anleitung eigene Glaskugeln für den Weihnachtsbaum herzustellen. Ein Besuch der aktuellen Krippenausstellung „Mittendrin“ lohnt sich zudem.

Verkaufsoffener Sonntag

Viele Geschäfte in der Altstadt haben am Samstag länger geöffnet, am Sonntag bietet sich zwischen 13 und 18 Uhr die Möglichkeit zu bummeln und Weihnachtsgeschenke vor Ort zu besorgen. Die Buden sind am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Das Spektrum ist breitgefächert, so dass für jeden Gast etwas Passendes dabei sein sollte. Glühwein, Kaffee, Tee, Kakao, Waffeln und Kuchen gehören ebenso zum kulinarischen Sortiment wie Grünkohleintopf und Erbsensuppe.

Neben dem Trubel des sonntäglichen Marktes bietet das Team der Pastoralreferenten in der Propsteikirche die „offene Kirche“ an. Dort wird in Stille, mit Gesang und Gebet Raum geboten, Ruhe zu finden und zu Besinnung und innerer Einkehr zu gelangen. Viele neue und frische Angebote werden dabei versprochen. Der Weihnachtsmarkt schließt am kommenden Sonntag um 18 Uhr seine Pforten.