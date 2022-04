„Turbo-Tobi“: Anarchist im Anzug

Die Zeiten, als er in Autokinos vor kaum wahrnehmbaren Menschen auftreten musste, sind für ihn zum Glück passé. Da wusste Tobias Mann nie, wie und ob seine Wortspiele tatsächlich den Zuschauer erreichten. Und er war sich auch nicht sicher, ob sie denn nur einem Hörspiel im Radio lauschten, oder ihn tatsächlich wahrnahmen. Die Lichthupe als Kompliment, der Hupton als Beifall – und im Inneren des Wagens wurde Sushi bereitet. All das hat er erlebt und ist froh, dass das vorbei ist.

Am Mittwochabend im Bürgerhaus in Telgte durfte er wieder den Zuschauern in die Augen blicken und nahm sie zu gerne mit auf seine Reise ins „Chaos“. So der Name seines Programms, das ihn durch die Niederungen der Politik, die Unwägbarkeiten des Alltags, die Unsäglichkeiten rund um die Kirche und vor allem gegen die Ursache allen Übels – den Mann – führte.

Politiker im Visier

„Wer ständig mit dem Rücken zur Wand steht, der kann nicht zurücktreten“, so seine Erklärung dafür, dass Andreas Scheuer seinen Posten als Verkehrsminister nicht räumen musste. Soll heißen: Wenn einer alles falsch macht, dann nimmt man das so hin: „So ist er halt.“ Dieses Unangreifbare, diese Akzeptanz permanenter Unfähigkeit, die nötigt Tobias Mann Respekt ab. Nach dem Motto: Wer das hinkriegt, der hat es geschafft. Und im Übrigen ist Scheuer in Passau wiedergewählt worden, ergo kann Unfähigkeit nicht zur Abwahl führen.

Sie bekamen alle ihr Fett weg, die Herren Scholz, Lindner, Kubicki und Merz. Aber auch der Vatikan und Kardinal Woelki wurden nicht verschont. Wohldosiert über die knapp zwei Stunden des Abends verteilt. Garniert mit Belegen und Beweisen, dass es nun mal immer Männer seien, die dieses „ Chaos“ anrichten. „Schauen Sie mal in einen Gerichtssaal, da sind 85 Prozent der Angeklagten Männer.“ Weiter: „Und wenn jemand die Tür aufreißt, um sich davon zu überzeugten, dann ist es auch garantiert ein Mann. Denn Männer können nicht anklopfen.“

Mit Klavier und Gitarre

Nur schwer nachvollziehen konnte Tobias Mann die Empfehlung, man müsse auch extrem denkenden und handelnden Menschen zuhören. Nur so könne man ihnen vielleicht den richtigen Weg weisen. „Soll ich einem Geisterfahrer sagen, oh interessante Richtung?“

Der 45-Jährige aus Mainz ist ein Kabarettist, der ein wahres verbales Feuerwerk abbrennt, das den Zuhörern alles abverlangt. Aber er kann es auch auf musikalische Weise: am Klavier und mit der Gitarre. Da wird einem so manches um die Ohren gehauen, das man gar nicht so gerne hören möchte.

Aber das macht er absichtlich und kann es auch ertragen, von aufgebrachten Zuschauern als „linksgrün-versiffter Gutmensch“ beleidigt zu werden. In Telgte erlebte das Allroundtalent derartige Verbalausfälle nicht, im Gegenteil. Hier waren die Besucher hocherfreut von dem, was ihnen „Turbo-Tobi“ bot. Denn der „Anarchist im Anzug“ spannte quasi spielerisch den Bogen zwischen Kabarett und Comedy.

Und sollte er hier und da den Bogen mal überspannt haben, dann ist ihm das auch egal. Er hatte die Besucher schließlich vorher gewarnt.