Über 1000 Bilder hat er gemalt

Seine Lebensgeschichte, die seine Tochter Rut als Biografie geschrieben hat, ist wie ein Geschichtsbuch, das an die politischen und sozialen Wirren Europas des vergangenen Jahrhunderts erinnert. Die Rede ist von Arno Witt, der heute seinen 100. Geburtstag feiert: Am 26. Februar 1922 wurde er als Sohn eines Landwirtes in Plotzk im damaligen Bessarabien am Schwarzen Meer geboren.

Die Biografie beschreibt seinen oft steinigen Lebensweg über verschiedene europäische Länder. Mit einem rumänischen Spruch beschreibt Arno Witt, der seit elf Jahren mit seiner zweiten Frau Marianne in Telgte lebt, sein 100-jähriges Leben: „So ist das Leben, wenn es am Stricklein angebunden ist. Wehe, wenn das Stricklein reißt, ist das Leben dahin.“

Der Schulbesuch

Bei Arno Witt drohte so manches Mal das Stricklein zu reißen, doch letztendlich hat er es geschafft, dass sein Band bis heute 100 Jahre lang gehalten hat. Von 1928 bis 1932 besuchte Arno Witt die Volksschule in der deutschen Kolonie Friedrichsdorf am Schwarzen Meer, das zu der Zeit zu Rumänien gehörte.

Von 1932 bis 1939 durchlief Arno Witt das Knaben-Gymnasium in Tarutino, 140 Kilometer von Friedrichsdorf entfernt. Als Abiturient folgte im Jahr 1939 die Hochschule für Landwirtschaft, die sich in Mediasch in Siebenbürgen befand.

Der Zweite Weltkrieg machte alle Pläne zunichte. Die Familie wurde ins Deutsche Reich umgesiedelt. Mit nur einem Pferdefuhrwerk und wenigen Habseligkeiten und Lebensmitteln verließ die Familie Witt ihre Heimat.

Die nächste Station war Grottau im Sudetengau. Nach bangen Wochen der Trennung gab es dort wieder eine Familienzusammenführung. Während Arno Witt zur Wehrmacht eingezogen wurde, erhielt die Familie 1939 das Gut Saben im Kreis Schroda in Polen zugewiesen.

Gefangenschaft in Marseille

Nach der Soldatenausbildung erfolgte im Frühjahr 1942 der Einsatz im finnischen Lappland. Der lange Winter überfiel die entkräfteten Männer mit grausamer Kälte von teilweise über 40 Grad minus. Im Sommer 1944 musste sich Arno Witt mit seiner Division zurückziehen.

Nach einer zweijährige Gefangenschaft in Marseille gelang ihm 1947 die Flucht in die ehemalige DDR, um dort seinen Eltern auf dem Bauernhof in der Kleinstadt Schönberg zu helfen. Nach dem Lehrer-Studium in Güstrow erhielt er 1949 eine Anstellung in Oldendorf. Im Jahre 1951 heiratete er die Lehrerin Hannelore Katzberg. Sie wohnten gemeinsam in Oldendorf. Das Paar bekam zwei Kinder: Reinhard (1953) und Rut (1971).

Im Dezember 1957 flüchtete Arno Witt mit seinem Sohn und Ehefrau Hannelore in den Westen. In Berlin kamen sie zunächst in ein Lager, um anschließend nach Worms ausgeflogen zu werden. Im Westen mussten Arno Witt und seine Frau Hannelore erneut vier Semester studieren, um ihren Lehrerberuf weiter ausüben zu können.

Konrektor an der Nibelungenschule

1959 erhielt Arno Witt eine Anstellung als Konrektor an der Nibelungenschule in Alzey. Die beiden Pädagogen unterrichteten dort bis zu ihrem Ruhestand im Jahre 1985.

Als Pensionär suchte Arno Witt nach einem Ausgleich. Er spielte Schach und trat dem Alzeyer Schachclub bei. Malen wollte er eigentlich schon immer. So schrieb er sich als Gasthörer bei der Universität Mainz ein. Dort studierte er vier Semester lang bildende Kunst. Dabei begeisterte er sich für Landschaftsmalerei mit Aquarell- Öl- Acrylfarben und Pastellkreiden. Über 1000 Bilder hat er gemalt. In mehreren Ausstellungen konnte man seine Kunstwerke erleben: in Alzey, in Bad Kreuznach, in Telgte und in Handorf.

Das Ehepaar lebte weiter in Bad Kreuznach. Ehefrau Hannelore verstarb am 1. September 2001. Ein neuer Lebensabschnitt begann. Er interessierte sich für Computer und lernte Englisch.

Der Weg nach Telgte

Mit seiner zweiten Frau Marianne Janus, die er am 26. November 2010 mit 89 Jahren heiratete, zog er im März 2011 nach Telgte, weil hier die älteste Tochter Sabine lebt. Die Tochter unterstützt seitdem das Paar in allen Lebenssituationen, wofür Arno Witt und Ehefrau Marianne sehr dankbar sind. Sie haben durch ihre Reisen auch viele Kulturen und Länder im Norden und im Westen Europas kennengelernt.

Sein Leben habe er mit Mut, Optimismus und einer ständigen Lust auf Neues bestritten. „Ich hatte im Leben neben Leid und Freude auch Glück und einen starken Lebenswillen.“ Auf der heutigen Geburtstagsfeier mit der Familie wird auch sein Lieblingslied angestimmt. „Die Gedanken sind frei.“ „In dem Text,“ so Arno Witt, „spiegeln sich meine Lebensgeschichte, die Einschränkungen meiner Freiheit und die Fremdbestimmung durch Vertreibung, Krieg, Kriegsgefangenschaft und Begrenzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung wider.“