Über die „Endlichkait“ darf auch gelacht werden

Der lyrische und musikalische Abend unter dem Thema „Vonne Endlichkait“, zu dem die Hospizgruppe Telgte eingeladen hatte, begann mit mehreren unausgesprochenen Fragen in den Köpfen der über 30 Zuhörerinnen und Zuhörer: Was kommt da auf mich zu? Wie werden die Künstlerinnen sich diesem kapitalen Thema annähern? Wie verhält man sich? Darf man lachen oder zwischendurch klatschen?

Fein aufgebaute Choreografie

Fragen, die sich schnell durch die fein aufgebaute Choreografie der vortragenden Künstlerinnen Annette Roth, beeindruckend durch Auswahl und Vortrag, und Nena Carola Layda, großartig an der Gitarre, in Luft auflösten, berichtet die Hospizbewegung in einer Pressemitteilung.

„ Wir möchten dieses Thema nicht durch Klamauk ins Lächerliche ziehen. “ Annette Roth

„Wir möchten dieses Thema nicht durch Klamauk ins Lächerliche ziehen“, begann Annette Roth. Im Stillen stimmte das Publikum zu, und Nena Carola Layda nickte. Doch nun sprachen beide weiter, indem sie sich zum Lachen anregende Stilblüten, Aphorismen und humorvolle Verse zum Thema Tod und Sterben durch den Saal zuwarfen und so die Atmosphäre nachhaltig auflockerten.

„ Anschließend konnte es auch mal nachdenklich, traurig, eben realistisch werden, das war gut auszuhalten. “ Hospizbewegung

„Anschließend konnte es auch mal nachdenklich, traurig, eben realistisch werden, das war gut auszuhalten“, teilt die Hospizbewegung weiter mit. Und nach einer Aufforderung von Nena Carola Layda zum Klatschen − „Wir freuen uns darüber!“ − gab es viel Zwischenapplaus. Dieser galt auch und besonders den wunderbaren Chansons der Musikerin.

Nach einer kurzen Pause, die durch Schokolade seitens des Hospizvereins versüßt wurde, ging es in die zweite, etwas lauter vorgetragene Halbzeit. Ein kräftiger Applaus rundete das Ereignis passend ab.