Überflieger sorgen für Begeisterung

Virtuell abheben und über den Dächern von Telgte fliegen: Das kam an und sorgte am Samstag und Sonntag nicht nur für kleine Schlangen vor der grünen Fotowand, sondern vor allem für viele begeisterte Gesichter. Nach Angaben von Simone Thieringer von „Tourismus + Kultur“ wurden mehr als 300 Gruppen und Einzelpersonen fotografiert.

Virtuell abheben und über den Dächern von Telgte fliegen: Das kam an und sorgte am Samstag und Sonntag nicht nur für kleine Schlangen vor der grünen Fotowand, sondern vor allem für viele begeisterte Gesichter. Nach Angaben von Simone Thieringer von „Tourismus + Kultur“ wurden mehr als 300 Gruppen und Einzelpersonen fotografiert. „Die Resonanz und die Rückmeldungen waren super“, freut sie sich. Und noch eines stellt sie heraus: Viele der Besucher hätten sich gewundert, dass die Aktion kostenlos war und Spenden gegeben. Am Ende kamen knapp 300 Euro zusammen, die nun für die Flutopfer gespendet werden.